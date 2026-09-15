VIDEO: गैस का संदेश आया...खातों से हवा हुए 11 लाख रुपये

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आगरा। साइबर अपराधी लोगों की ठगने के लिए ग्रीन गैस के बिल का सहारा ले रहे हैं। ग्राहकों का डाटा उनके पास है। व्यस्तता के समय साइबर ठग कॉल करते हैं और मीटर अपडेट करने, सीआरएन नंबर देखने, बिल बकाया या कनेक्शन काटने का डर दिखाकर एपीके फाइल डाउनलोड करवा खाता खाली कर रहे हैं। सोमवार को भी साइबर क्राइम थाने में दो मामले आए। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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