गजब का हाल: जहां से हटाया डलाबघर, फिर वहीं लगा कूड़े का ढेर; 156 घंटे के अभियान पर सवाल

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मनोनीत पार्षद संजय राय ने बताया कि बीमा नगर कंसखार प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे कचरे के ढेर से निकल रहे हैं। स्कूल की दीवार पर ही नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान और सफाई से जुड़े संदेश लिखवा रखे हैं। वहीं पूरे वार्ड का कचरा फेंका जा रहा है। विद्यालय के पास बना यह अस्थाई डलाबघर नगर निगम के स्वच्छता अभियान पर ही सवाल खड़े कर रहा है। विज्ञापन



दुर्गंध के कारण बैठना मुश्किल

स्कूल की दीवार से सटाकर डाले जा रहे कचरे से दुर्गंध के कारण बच्चों का कक्षा में बैठना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्रीय निवासी हरिमोहन ने बताया कि बच्चों ने शिक्षकों से शिकायत की, लेकिन निगम से शिकायत के बाद भी डलाबघर नहीं हटाया गया। पार्षद ने नगर आयुक्त से अस्थाई डलाबघर को खत्म करने की मांग की है। विज्ञापन विज्ञापन



अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि स्कूल के पास डलाबघर होने की शिकायत आई है। इस अभियान के दौरान डलाबघर को खत्म करने की योजना है। सुंदरीकरण कराकर यहां से स्थायी निदान कराया जाएगा।



मनोनीत पार्षद संजय राय ने बताया कि बीमा नगर कंसखार प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे कचरे के ढेर से निकल रहे हैं। स्कूल की दीवार पर ही नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान और सफाई से जुड़े संदेश लिखवा रखे हैं। वहीं पूरे वार्ड का कचरा फेंका जा रहा है। विद्यालय के पास बना यह अस्थाई डलाबघर नगर निगम के स्वच्छता अभियान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।स्कूल की दीवार से सटाकर डाले जा रहे कचरे से दुर्गंध के कारण बच्चों का कक्षा में बैठना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्रीय निवासी हरिमोहन ने बताया कि बच्चों ने शिक्षकों से शिकायत की, लेकिन निगम से शिकायत के बाद भी डलाबघर नहीं हटाया गया। पार्षद ने नगर आयुक्त से अस्थाई डलाबघर को खत्म करने की मांग की है।अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि स्कूल के पास डलाबघर होने की शिकायत आई है। इस अभियान के दौरान डलाबघर को खत्म करने की योजना है। सुंदरीकरण कराकर यहां से स्थायी निदान कराया जाएगा।

आगरा नगर निगम का स्वच्छता ही सेवा अभियान में 156 घंटे का सफाई अभियान आज से शुरू हो रहा है। दूसरी ओर जिन जगहों से निगम डलाबघर हटा चुका था, उन्हीं जगहों पर फिर से कचराघर बना दिया गया। बाग फरजाना में बीमा नगर प्राथमिक स्कूल की दीवार पर स्वच्छ सर्वेक्षण के नारे लिखने के साथ ही यहां कचरे के ढेर लगा दिए गए। इसी जगह से निगम ने पूर्व में डलाबघर हटाकर लाखों रुपये खर्च कर बेंच लगवाए और पेंटिंग बनवाई थीं।