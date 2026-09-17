ट्रांसपोर्ट नगर में नकली पार्ट्स का खेल: नामी कंपनी के डुप्लीकेट सामान मिले, माल सीज; दुकानदार पर केस

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कंपनी के अधिकृत कानूनी प्रतिनिधि जयपुर निवासी संदीप तंवर ने पुलिस को बताया कि वह कंपनी में कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं। सोमवार को सर्वे के दौरान प्लॉट नंबर 51, सेक्टर-2 स्थित प्रदीप मोटर्स पर डुप्लीकेट माल मिला।तलाशी में कवर एक्सेस होल, कवर एक्सेस, किट कौन रोड बेयरिंग, अल्टरनेटर और कोर कूलर समेत कई सामान बरामद हुए। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम नमन डाबर बताया। शिकायतकर्ता की मांग पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो