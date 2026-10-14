VIDEO: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के अध्यक्ष बने डॉ. महेश सिंह चौहान

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद पर डॉ.महेश सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है।उनकी नियुक्ति पर गांव बाद,कुठावली और भाड़ई के युवाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉ.महेश सिंह चौहान ने कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर हैं। पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। इस मौके पर सत्यवीर चाहर, धर्मेंद्र सिंह,रवि चाहर,सुनील पिप्पल,राजबहादुर सिंह,डॉ. महावीर सिंह,रूपेंद्र सिंह, सुशील कुमार,दुर्गेश प्रधान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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