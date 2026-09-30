VIDEO: एकलव्य स्टेडियम में दो दिन होगा कबड्डी का जिलास्तरीय ट्रायल

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आगरा में खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के तत्वावधान में सात से नाै अक्तूबर तक आजमगढ़ में प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली आगरा मंडल की टीम का चयन ट्रायल एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल 30 सितंबर को दोपहर तीन बजे और मंडल स्तरीय ट्रायल एक अक्तूबर को अपराह्न 2 बजे से होंगे। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के साथ एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, आगरा में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें।

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