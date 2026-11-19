{"_id":"6aff3c4eaa5f9b9b6b0402d0","slug":"video-crowds-of-tourists-throng-taj-mahal-on-first-day-of-world-heritage-week-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: धरोहर सप्ताह पर दिखी ताज की दीवानगी, 60 हजार ने किया दीदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन बृहस्पतिवार को स्मारकों में प्रवेश निशुल्क होने के कारण ताजमहल और आगरा किले पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी। मोहब्बत की निशानी ताज का दीदार करने के लिए 60 हजार से ज्यादा सैलानी पहुंचे तो व्यवस्थाएं चरमरा गईं। ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर सुबह से ही एक किलोमीटर से भी लंबी कतारें लग गईं। अच्छे मौसम और मुफ्त दीदार के उत्साह के आगे इंतजार की थकान भी फीकी पड़ गई। दिनभर में 60 हजार से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल और 20 हजार से ज्यादा सैलानियों ने आगरा किले की भव्यता को निहारा। वहीं, 12 हजार से अधिक पर्यटकों ने 200 रुपये का टिकट लेकर ताज के मुख्य मकबरे का भी दीदार किया। आगरा किला और ताजमहल पर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने सैलानियों को गुलाब के फूल व माला पहनाकर अतिथि देवो भव: की परंपरा निभाई। प्रयागराज से आए अतुल कुमार पांडेय ने मुस्कुराते हुए बताया कि लाइन में आधा घंटा जरूर लगा, पर बिना टिकट ताज देखने की खुशी के आगे सब आसान लगा। गुजरात से आए राजीव पटेल ने इसे जीवन का सबसे यादगार और सौभाग्यशाली दिन बताया। 19 से 25 नवंबर तक मनाए जा रहे विश्व धरोहर सप्ताह के शुभारंभ पर बृहस्पतिवार को ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, बेबी ताज, सिकंदरा, मेहताब बाग, रामबाग और मरियम टॉम्ब समेत जिले के सभी संरक्षित स्मारकों में निशुल्क प्रवेश रहा। सिकंदरा, महताब बाग, बेबी ताज (एत्माद्दौला) पर भी खासी भीड़ रही।

... और पढ़ें