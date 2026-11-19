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विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन बृहस्पतिवार को ताजमहल परिसर के अंदर राजनीतिक और धार्मिक नारेबाजी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो भाजपा ब्रज क्षेत्र पिछड़ा मोर्चा के पदाधिकारी (सोशल मीडिया प्रभारी) राजेश राठौर का बताया गया है, जिसे उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया था। हालांकि पुलिस के सक्रिय होने पर हटा दिया। 34 सेकंड के वीडियो में ताजमहल परिसर में स्मारक को तेजो महल बताते हुए राधे-राधे कमल खिला दे... का चुनावी नारा लगाते नजर आ रहे हैं। वे ब्रज क्षेत्र की भूमि का जिक्र करते हुए मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। अंत में जय श्रीराम का उद्घोष भी करते हैं।

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बृहस्पतिवार को विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत होने के कारण ताज में पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क था, जिससे परिसर में भारी भीड़ मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ताजमहल परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, प्रचार या नारेबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद स्मारक की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।



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उधर, राजेश राठौर का कहना था कि गलती से बोल गए थे। इसकी जानकारी नहीं थी। ताज सुरक्षा पुलिस को भी बता दिया था। फेसबुक से पोस्ट को हटा दिया है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि ताजमहल परिसर का वीडियो था। इस मामले में एएसआई और सीआईएसएफ की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।



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