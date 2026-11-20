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आगरा से 32 स्कूली बच्चों का दल शैक्षिक भ्रमण पर ऋषिकेश आया था। बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे दल लक्ष्मणझूला क्षेत्र में संत सेवा आश्रम के पास नाव घाट पर पहुंचा। इसी दौरान 15 वर्षीय दसवीं का छात्र अंश परमार पुत्र राजकुमार गंगा में डूबकर लापता हो गया। छात्र के गंगा में लापता होने की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया।सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और गंगा में सर्च अभियान शुरू किया। गंगा के तेज बहाव और गहराई के कारण किशोर की तलाश में टीम को चुनौती का सामना करना पड़ा। देर शाम तक अभियान चलाने के बावजूद अंश का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सजवाण देर शाम तक सर्च अभियान चलाया गया। शुक्रवार को भी किशोर की तलाश जारी रहेगी।