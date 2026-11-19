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गुरुग्राम से भरतपुर जा रहे बाइक सवार परिवार को मथुरा के छाता में तेज रफ्तार ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में मां और ढाई साल की मासूम बेटी की माैत हो गई। पति बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद ट्रक चालक माैके से फरार हो गया। फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा सामने आया। थ्रेसर मशीन के नीचे तीन किशोरों के दबने से चीखपुकार मच गई। एक की माैत हो गई, दो की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के मलपुरा क्षेत्र में जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। लाठी-डंडे चलने के साथ फायरिंग। इसमें गोली लगने से एक युवक गंभीर घायल हो गया। फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया। फैक्टरी में विधानसभा चुनाव के लिए हथियार बनाए जा रहे थे। दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कासगंज में विवाहिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला। परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।