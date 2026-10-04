VIDEO: बच्चों को दिया स्वच्छता का संदेश

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आगरा विकास मंच की ओर से संचालित ब्रह्म निशुल्क शिक्षा केंद्र में गांधी जयंती पर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसमें बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए। घर और आसपास साफ-सफाई रखने के बारे में जागरूक किया गया। मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन और संयोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए नैतिक ज्ञान भी जरूरी है। कार्यक्रम में पूनम, ममता जैन, कविता जैन, पूर्वा जैन आदि की मौजूदगी रही।

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