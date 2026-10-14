VIDEO: मंडलायुक्त कार्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन

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आगरा के मंडलायुक्त कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने डीएपी की कालाबाजारी और बाजरा खरीद शुरू न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मण्डलीय रबी उत्पादन गोष्ठी में तख्तियां लेकर अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। किसानों ने लेवी खोलने की मांग की और आरोप लगाया कि उन्हें डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद नहीं मिल पा रही है। उनका कहना था कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही है, जिससे रबी उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, बाजरा खरीद भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही है।

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