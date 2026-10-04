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VIDEO: बौद्ध भिक्षुओं ने देहदान के लिए भरा संकल्पपत्र
आगरा में तीन बौद्ध भिक्षुओं ने मरीज सेवा के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में मरणोपरांत देहदान के लिए संकल्पपत्र भरा। भारतीय धम्म रक्षक भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते धम्म रक्षित ने कहा कि मैंने, भंते शील बौधी और भंते संघ रतन ने स्वेच्छा से देहदान का संकल्प लिया है। इससे मरीजों के इलाज के लिए विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता और डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने उनके संकल्प की सराहना की।
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