VIDEO: मंदिर से पीतल के घंटे और कलश चोरी

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आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र के अंगूठी गांव स्थित सुद्धेश्वर महादेव मंदिर से पीतल के घंटे और अन्य सामान चोरी हो गए। गांव निवासी हाकिम सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया कि 2 सितंबर की रात चोरों ने चार शुद्ध पीतल के घंटे (करीब 70 किलो), पांच किलो का तांबे का कलश और लोहे की जंजीर चुरा ली। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।

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