दर्दनाक: ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को रौंदा, एक की हो गई मौत; दूसरे की हालत गंभीर

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पुलिस के अनुसार गदपुरा निवासी लीलेश कुमार (22) बाइक से विकास (19) के साथ जा रहे थे। लखनऊ कट के पास उनकी बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लीलेश कुमार को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, विकास का ट्रांसयमुना स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।उसकी हालत खतरे से बाहर है। हादसे की जानकारी मिलते ही दोनों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि मृतक और घायल दोनों गांव गदपुरा के रहने वाले हैं। इलाज के दौरान लीलेश की मौत हो गई। जबकि दूसरा साथी घायल है। पुलिस ट्रक चालक के बारे में जानकारी जुटा रही है।