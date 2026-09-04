टैक्स चोरी का खेल: करोड़ों का माल, रिकॉर्ड में कर डाला झोल; आगरा में 250 किलो चांदी जब्त

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टैक्स चोरी कर लाई जा रही चांदी की सूचना मिलने के बाद राज्यकर विभाग की टीम ग्वालियर रोड टोल प्लाजा पर नाकेबंदी कर दी। संदिग्ध वाहन के टोल प्लाजा पहुंचने पर उसे घेर लिया गया। वाहन की तलाशी में अधिकारियों को 250 किलो चांदी मिली।चालक और वाहन में मौजूद लोग सामान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या बिल पेश नहीं कर सके। विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर (ग्रेड-1) पंकज गांधी ने बताया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच के अनुसार राजकोट के नाम पर बिल तो बनवाए गए थे, लेकिन गाड़ी में बिल में दर्शाई गई मात्रा से दोगुना माल लादा गया था। उन्होंने बताया कि जांच में इस बात की जानकारी की जाएगी चांदी की खेप कहां ले जाई जा रही थी।