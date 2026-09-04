लालच बुरी बला: पहली कमाई तीन हजार, फिर लोगों से उधार लिया, पत्नी के जेवर तक रखे गिरवी; गंवा दिए 22 लाख रुपये

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विज्ञापन साइबर ठगी और ऑनलाइन कमाई के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के रविदास नगर सैलई निवासी एक युवक ऑनलाइन कमाई के जाल में फंसकर 22 लाख रुपये की ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित ने अपनी जमा पूंजी गंवाने के साथ-साथ पत्नी के जेवर गिरवी रखकर और कर्ज लेकर आरोपी को रकम भेजी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित मनोज कुमार द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, फरवरी माह में उसकी मुलाकात एक मित्र के माध्यम से सौरभ यादव नाम के व्यक्ति से हुई थी। सौरभ ने उसे कम समय में ऑनलाइन पैसे कमाने का झांसा दिया। शुरुआत में आरोपी ने पीड़ित से 3 हजार रुपये लगवाए और मुनाफे के साथ रकम वापस लौटाकर उसका विश्वास जीत लिया। भरोसा बढ़ते ही मनोज ने अधिक रकम लगानी शुरू कर दी।

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जब पीड़ित ने अपनी मूल रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो आरोपी ने और पैसे निवेश करने का दबाव बनाया। पीड़ित झांसे में आकर अपनी पत्नी के जेवर बेचने/गिरवी रखने के साथ-साथ रिश्तेदारों व परिचितों से कर्ज लेकर आरोपी के बताए खातों में पैसे ट्रांसफर करता रहा। इस तरह वह किस्तों में कुल 22 लाख रुपये दे बैठा।

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