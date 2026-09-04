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गुरुग्राम से शिकोहाबाद आई युवती के साथ होटल में दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में शिकोहाबाद थाना पुलिस ने भागे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया।

थाना नसीरपुर क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती के साथ बीती 26 अगस्त की रात हाईवे किनारे स्थित एक होटल में दुष्कर्म की वारदात हुई थी। युवती के प्रेमी ने शक्तिवर्धक दवाएं खाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और विरोध करने पर सिर दीवार में मारकर हत्या कर दी थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना शिकोहाबाद में मुख्य आरोपी प्रेमी नितिन यादव उर्फ राहुल निवासी विजेंद्र कॉलोनी, शिकोहाबाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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पुलिस ने मुख्य आरोपी को वारदात के कुछ ही घंटों बाद निजी अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में शामिल दूसरे आरोपी अभिषेक निवासी नगला सलेमपुर, थाना नगला खंगर की तलाश में पुलिस टीम लगातार जुटी हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए फिरोजाबाद के अलावा आगरा, मैनपुरी, मथुरा और दिल्ली-एनसीआर में कई ठिकानों पर दबिश दी गई।

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