VIDEO: एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में एथलेटिक्स के ट्रायल्स एक अक्तूबर को

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आगरा में खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में सात व आठ अक्तूबर को इटावा में प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली आगरा मंडल की टीम का चयन और ट्रायल एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल 1 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे से और मंडल स्तरीय ट्रायल्स 3 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। ट्रायल्स में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीनियर पुरुष खिलाड़ी अपनी जन्म तिथि के मूल प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के साथ एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, आगरा में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

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