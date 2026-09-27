VIDEO: मंडलीय एथलेटिक्स टीम में आगरा के 32 खिलाड़ियों का चयन

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खेल निदेशालय के तत्वावधान में 29 और 30 सितंबर को बरेली में होने वाली प्रदेशीय सीनियर महिला एवं पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए आगरा मंडल की टीम का चयन शनिवार को पूरा हो गया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 25 सितंबर को जिला स्तरीय और 26 सितंबर को मंडलीय चयन-ट्रायल हुए। मंडलीय ट्रायल के बाद 16 महिला और 16 पुरुष, कुल 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी विभिन्न दौड़, कूद और थ्रो स्पर्धाओं में आगरा मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए चयनित मंडलीय टीम बरेली जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने पर खिलाड़ियों का व्यय खेल विभाग की ओर से वहन किया जाएगा।

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