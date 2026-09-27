अवैध संबंध के कारण मां-बेटी की हत्या: पति ने पिता संग रची साजिश, सोते समय दोनों पर किए हथौड़े से ताबड़तोड़ वार

कई बार समझाया पर नहीं मानी प्रियंका

जांच में प्रियंका के पति रुकमपाल, ससुर सियाराम और देवर धर्मेंद्र सिंह निवासी ठाठी गदनपुर थाना एका, दिनेश कुमार निवासी बरामई थाना मटसेना जिला फिरोजाबाद के नाम सामने आए। पूछताछ में सियाराम ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे रुकमपाल की पत्नी प्रियंका के चाल-चलन की वजह से परिवार में विवाद रहता था। उसका आरोप है कि कई बार समझाने के बाद भी प्रियंका नहीं मानी। प्रियंका की मां कमला देवी उसका साथ देती थी। इसी वजह से दोनों की हत्या करने की योजना बनाई। घटना से एक दिन पहले रुकमपाल ने दिनेश को अवागढ़ बुलाया और उसे धर्मेंद्र के किराए के मकान पर ठहराया।