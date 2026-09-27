एक जांच, दो दाम: एसएन मेडिकल काॅलेज में मरीजों से छल, 30 गुना अधिक वसूल रहे शुल्क; पर्चे की फीस में भी अंतर

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एसएन में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी विभाग में 250 से अधिक जांच की सुविधा है। ओपीडी में औसतन रोजाना तीन हजार मरीज आ रहे हैं। इनमें से करीब 50 फीसदी मरीजों को चिकित्सक विभिन्न बीमारियों की जांच कराने के लिए पर्चे पर लिखते हैं। मरीज ने सामान्य ओपीडी में दिखाया है तो उसकी जांच की कीमत न्यूनतम है। सुपर स्पेशियलिटी सेंटर में दिखाने के बाद उन्हीं जांच के कई गुना तक दाम देने पड़ रहे हैं।

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जनरल ओपीडी का पर्चा है तो आयरन की जांच का शुल्क महज 13 रुपये। यही जांच सुपर स्पेशियलिटी सेंटर के पर्चे पर 400 रुपये, यानी 30 गुना अधिक दाम। एसएन मेडिकल कॉलेज में ही दो-दो विधान चल रहे हैं। इससे कई बार जरूरतमंद मरीजों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। मरीज और तीमारदार शासन से समान शुल्क लागू करने की गुहार कर रहे हैं।