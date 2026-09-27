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यूपी: कार की खिड़कियों से बाहर निकल हवा में उड़े, पलक झपकते ही बिखरीं तीन जिंदगियां; नजारा देखकर कांप गए लोग

Sun, 27 Sep 2026 12:04 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 27 Sep 2026 12:04 PM IST
सार

आगरा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पीछे की सीट पर बैठे तीन युवक छिटककर करीब 60 फीट गहरी खाई जा गिरे। पत्थरों पर गिरने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक समेत दो लोग घायल हुए हैं। 

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Car overturns on Agra-Lucknow Expressway; three youths die after falling into a ditch
road accident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने मिला, जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी। तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराकर पलटने के दौरान पीछे बैठे तीन युवक खिड़कियों से छिटककर हवा में उछल गए और सुरक्षा जाली को पार करते हुए नीचे पत्थरों पर जा गिरे। पलक झपकते हुए इस हादसे में तीनों की मौके पर ही सांसें थम गईं। हादसे का खाैफनाक मंजर देख प्रत्यक्षदर्शी की रुह कांप गई।


आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे ने मौके पर मौजूद लोगों को झकझोर दिया। तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और इसके बाद कई बार पलटती हुई आगे बढ़ी। 

हादसे के दौरान कार की पिछली सीट पर बैठे तीन सवारियां खिड़कियों से बाहर निकलकर इतनी दूर जा गिरे कि एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा जाली तक को पार कर गए। पत्थरों पर गिरने से तीनों की मौत हो गई। 
Car overturns on Agra-Lucknow Expressway; three youths die after falling into a ditch
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हादसे के इस भयावह मंजर को देखने वाले नगला देवहंस निवासी रमेश पुत्र लोटन सिंह ने बताया कार की रफ्तार बहुत तेज थी। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटती चली गई। पीछे की सीट पर बैठे तीनों युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर हवा उछल गए। उनकी आंखों के सामने तीनों लोग हवा में काफी ऊपर तक जाते दिखाई दिए और फिर एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा जाली को पार करते हुए नीचे पत्थरों पर जा गिरे। 

 
Car overturns on Agra-Lucknow Expressway; three youths die after falling into a ditch
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
प्रत्यक्षदर्शी रमेश के अनुसार, हादसे के दौरान किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ पल के भीतर ही सब कुछ बदल गया। कार पलट रही थी और पीछे बैठे तीनों लोग उससे निकलकर हवा में उछल गए। वह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे तीनों हवा में उड़ रहे हों। रमेश ने बताया कार में चालक और उसके बगल में बैठा व्यक्ति कार के अंदर ही रहे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
 
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Car overturns on Agra-Lucknow Expressway; three youths die after falling into a ditch
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार, तीन की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
डिवाइडर से 20 मीटर तक घिसटने के बाद कई बार पलटी कार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई। इसके बाद करीब 20 मीटर तक घिसटती हुई कई बार पलटी। हादसे के दौरान कार सवार पीछे बैठे तीनों लोग करीब पांच फीट तक हवा में उछलते हुए एक्सप्रेस-वे पर लगी जाली के ऊपर से नीचे खाई में जा गिरे।
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Car overturns on Agra-Lucknow Expressway; three youths die after falling into a ditch
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार, तीन की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार, खाई में गिरे तीन युवकों की मौत
आगरा के फतेहाबाद थाना डौकी क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पीछे की सीट पर बैठे तीन युवक छिटककर करीब 60 फीट गहरी खाई जा गिरे। पत्थरों पर गिरने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक समेत दो लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस, यूपीडा और फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से खाई से शवों को बाहर निकाला।
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