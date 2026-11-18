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वीडियो: कनलोग में सड़क पर पलटा ट्राला, हाइड्रा मशीन से हटवाया
कनलोग में सड़क पर पलटे ट्राले को ट्रैफिक पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से सड़क से हटवा दिया है। ट्रक हटाने के बाद सड़क की पूरी तरह सफाई करवाई गई। इसके साथ ही मार्ग पर बाधित यातायात को बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ट्राला पलटने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को हटाने के लिए हाइड्रा मशीन मंगवाई और उसे सड़क से हटवाया।
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