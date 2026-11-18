राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को तहसील नूरपुर के अंतर्गत पुलिस चौकी सदवां के प्रभारी सब इंस्पेक्टर भजन जरयाल को चौकी के भीतर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर पर एक मामले की रद्दीकरण रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। इसके बारे में नूरपुर तहसील के गौरव सिंह ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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