कैंपा के 754 करोड़ मिले, खर्च हुए सिर्फ 284 करोड़

प्रदेश को पिछले तीन वर्षों में कैंपा में केंद्र सरकार से 754.26 करोड़ रुपये मिले, लेकिन वन विभाग इनमें से केवल 284.589 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। करीब 470 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से बुधवार को विधानसभा के सदन पटल पर रखे लिखित जवाब में दी। मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2023-24 में 185.14 करोड़ में से 61.55 करोड़, 2024-25 में 184.52 करोड़ में से 105.56 करोड़ और 2025-26 में 254.44 करोड़ में से 114.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2026-27 में एक अगस्त तक मिले 130.16 करोड़ में से 3.159 करोड़ रुपये खर्च हुए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वन मित्रों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें शुरुआत में 10 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। इनसे पौधरोपण, वन संरक्षण, वन अग्नि नियंत्रण और सामुदायिक भागीदारी जैसे कार्य करवाए जाते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में मौके पर 66.81 लाख और 2025-26 में 38.58 लाख पौधे रोपे गए। इनकी जीवित रहने की दर क्रमश: 60 से 70 और 70 से 80 फीसदी बताई गई है। कैंपा के कार्यों की जियो टैगिंग और फोटो सार्वजनिक करने की फिलहाल व्यवस्था नहीं है।