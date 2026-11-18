नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में मतभेद: विक्रमदित्य बोले- शिमला एक था, एक है और एक ही रहेगा
नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस में मतभेद सामने आने लगे हैं। आरएस बाली के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले के विभाजन का विरोध किया है।
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हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस में मतभेद सामने आने लगे हैं। आरएस बाली के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले के विभाजन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा। उनके अनुसार जिले का बंटवारा करने के बजाय मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया है। आयोग प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी बनावट, सड़क संपर्क और प्रशासनिक जरूरतों का अध्ययन करेगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही नए जिलों के गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
संबंधित मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की गई
उन्होंने बताया कि शिमला जिले के संबंध में संबंधित मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की गई है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि जिले का मौजूदा स्वरूप बरकरार रहना चाहिए। किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं की कमी है, वहां जरूरत के अनुसार नए सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकते हैं। हालांकि, सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरे जिले का विभाजन करना उचित नहीं होगा।
नए जिलों पर फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद
नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आयोग भौगोलिक परिस्थितियों, टोपोग्राफी और कनेक्टिविटी सहित सभी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिये के बजाय प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 20 साल पहले प्रदेश की परिस्थितियां अलग थीं और अब काफी बदलाव आया है।