नए जिलों पर फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद

नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आयोग भौगोलिक परिस्थितियों, टोपोग्राफी और कनेक्टिविटी सहित सभी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिये के बजाय प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 20 साल पहले प्रदेश की परिस्थितियां अलग थीं और अब काफी बदलाव आया है।