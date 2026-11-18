सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा में शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कुल 82,564 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 14,754 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में स्वीकृत पदों के मुकाबले करीब 18 प्रतिशत पद रिक्त हैं। बुधवार को विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि जेबीटी के 4,008 और शारीरिक शिक्षकों के 1,232 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में देश का सर्वश्रेष्ठ छात्र-अध्यापक अनुपात है। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 12 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक 11 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक और उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक 10 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। कम विद्यार्थी संख्या वाले शिक्षण संस्थानों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के युक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है।

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