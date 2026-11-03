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शिमला: खाद्य सुरक्षा विभाग ने बस स्टैंड में नष्ट किए गुलाब जामुन

Krishan Singh

Updated Tue, 03 Nov 2026 06:40 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 06:40 PM IST







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स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की टीम ओल्ड बस स्टैंड पहुंची। विभाग की सह आयुक्त डॉ. विजया ने इस दौरान खराब गुलाब जामुन पाए। इसके बाद 25 किलो मौके पर नष्ट भी करवाए गए ... और पढ़ें

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