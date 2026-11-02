बागवानों को भारी नुकसान: मौसम की मार से हिमाचल का सेब सीजन आधा, 1.70 करोड़ पेटी तक सिमटा उत्पादन

अधिकांश क्षेत्रों में सेब तुड़ान का काम पूरा

आधिकारिक तौर पर सेब सीजन 31 अक्तूबर को समाप्त होना था, लेकिन इसे दस दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब 10 नवंबर को सेब सीजन औपचारिक रूप से संपन्न माना जाएगा। हालांकि, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सेब की तुड़ान का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब केवल स्पीति और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से ही सेब बाजार में पहुंच रहा है। बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. सतीश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अभी तक करीब 1.40 करोड़ पेटियां ही बाजार में पहुंच पाई हैं। उन्होंने बताया कि कुल उत्पादन का आकलन करते समय मंडियों में पहुंचे सेब के अलावा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस), सीए स्टोर, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और एपीएमसी के माध्यम से की गई खरीद को भी शामिल किया जाता है। इन सभी माध्यमों से हुई खरीद और बाजार में पहुंचे सेब को जोड़ने के बाद इस वर्ष कुल उत्पादन करीब 1.70 करोड़ पेटियों तक रहने का अनुमान है।

