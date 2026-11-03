हिमाचल: केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस विवाद में शिक्षा सचिव अदालत में तलब, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला (उत्तरी) कैंपस के निर्माण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अतुल भारद्वाज की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। धर्मशाला कैंपस के निर्माण के लिए 64.2016 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन और फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए करीब 30 करोड़ रुपये जमा किए जाने हैं।

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