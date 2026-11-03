परिवहन सुविधा: दिवाली पर घर लाैटने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 266 विशेष बसें चलाएगा एचआरटीसी

एचआरटीसी दिवाली के पावन पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 266 विशेष बसें संचालित करेगा। इसके साथ ही निगम ने त्योहार के दौरान कार्यरत चालक-परिचालकों को उनके गृह क्षेत्र से जुड़े रूटों पर ड्यूटी देने का निर्णय लिया है, ताकि वे भी परिवार के संग पर्व मना सकें। त्योहारी भीड़ को देखते हुए प्रबंधन ने 6 और 7 नवंबर को विशेष संचालन का खाका तैयार किया है। योजना के अनुसार 6 नवंबर को दिल्ली से 42, चंडीगढ़ से 69 और बद्दी से 23 सहित कुल 134 अतिरिक्त बसें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना होंगी।

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