फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HRTC will operate 266 special buses from Delhi, Chandigarh, and Baddi for those returning home for Diwali.

परिवहन सुविधा: दिवाली पर घर लाैटने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 266 विशेष बसें चलाएगा एचआरटीसी

Wed, 04 Nov 2026 05:45 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 05:45 AM IST
सार

 दिवाली पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 266 विशेष बसें संचालित करेगा। इसके साथ ही निगम ने त्योहार के दौरान कार्यरत चालक-परिचालकों को उनके गृह क्षेत्र से जुड़े रूटों पर ड्यूटी देने का निर्णय लिया है, ताकि वे भी परिवार के संग पर्व मना सकें।

विज्ञापन
HRTC will operate 266 special buses from Delhi, Chandigarh, and Baddi for those returning home for Diwali.
एचआरटीसी बसें। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एचआरटीसी दिवाली के पावन पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 266 विशेष बसें संचालित करेगा। इसके साथ ही निगम ने त्योहार के दौरान कार्यरत चालक-परिचालकों को उनके गृह क्षेत्र से जुड़े रूटों पर ड्यूटी देने का निर्णय लिया है, ताकि वे भी परिवार के संग पर्व मना सकें। त्योहारी भीड़ को देखते हुए प्रबंधन ने 6 और 7 नवंबर को विशेष संचालन का खाका तैयार किया है। योजना के अनुसार 6 नवंबर को दिल्ली से 42, चंडीगढ़ से 69 और बद्दी से 23 सहित कुल 134 अतिरिक्त बसें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना होंगी।

विज्ञापन
Trending Videos

वहीं सात नवंबर को दिल्ली से 49, चंडीगढ़ से 63 और बद्दी से 20 अतिरिक्त बसों समेत कुल 132 सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। दिवाली के दिन 8 नवंबर को शाम पांच बजे से 9 नवंबर सुबह आठ बजे तक निगम की सभी स्थानीय बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि, दूरदराज जाने वाले और आवश्यक यात्रा करने वाले मुसाफिरों की सुविधा के लिए आठ नवंबर शाम को लंबी दूरी के रूटों पर एक-एक बस सेवा चलाई जाएगी। निगम के इस फैसले से बाहरी राज्यों में नौकरी व पढ़ाई कर रहे लोगों को घर पहुंचने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed