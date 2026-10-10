{"_id":"6aca3c4a7f7f3b3ea407844c","slug":"rajasthan-ashok-gehlot-launches-a-scathing-attack-on-the-bjp-says-the-cancellation-of-75-trains-is-an-attemp-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजस्थान : अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले- 75 ट्रेनें रद्द कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्थान : अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले- 75 ट्रेनें रद्द कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश

Video Published by: Published by: आशीष कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 06:53 PM IST







Link Copied



राजस्थान : अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले- 75 ट्रेनें रद्द कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश

विज्ञापन