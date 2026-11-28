राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिसीमन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण की आड़ में जल्दबाजी में लाया जा रहा परिसीमन बिल भाजपा और आरएसएस की देश में स्थायी राज कायम करने की साजिश है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि 2029 में मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी।

शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि परिसीमन जैसे गंभीर विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बहस होनी चाहिए। सरकार सांसदों को बिल समझने का पर्याप्त समय दिए बिना इसे आगे बढ़ा रही है। उन्होंने 850 सदस्यों वाली संसद और राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की चर्चा पर भी सवाल उठाए।

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2011 की जनगणना को आधार बनाने पर सवाल

गहलोत ने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार 2027 में जनगणना कराने जा रही है तो परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने आशंका जताई कि ऐसा जातिगत जनगणना और ओबीसी प्रतिनिधित्व से जुड़े सवालों से बचने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया में विपक्ष के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लेने चाहिए।

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पंचायत चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप

गहलोत ने राजस्थान के पंचायत चुनावों को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ढाई साल तक चुनाव टाले और जिला प्रमुख के चुनाव में पांच दिन का अंतराल हॉर्स ट्रेडिंग और तोड़फोड़ के लिए दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के जरिए कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है।

कांग्रेस को जनादेश, भाजपा सरकार एक्सपोज

पंचायत चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के विकास कार्यों पर जनता की मुहर बताते हुए गहलोत ने कहा कि पानी, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पार्टी को मिला है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने तीन साल तक केवल लफ्फाजी की, लेकिन अब जनता के सामने सरकार की असलियत आ गई है।

ईआरसीपी और यमुना जल समझौते पर घेरा

गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ है। यमुना जल समझौते के तहत शेखावाटी तक पानी पहुंचाने की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अनुभव की अहमियत समझने की सलाह दी। डीएमके के परिसीमन बिल को समर्थन देने के फैसले पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने उसके साथ कोई गद्दारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण राजनीतिक दल अलग-अलग फैसले लेते हैं। गहलोत ने दोहराया कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी के बजाय व्यापक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए।