मेवाड़ की धर्मनगरी उदयपुर से भक्ति और आस्था का एक बड़ा कारवां नाकोड़ा जी तीर्थ की ओर रवाना होने जा रहा है। जैन श्री संघ मेवाड़ के तत्वावधान में आयोजित इस 18 दिवसीय धार्मिक पदयात्रा का शुभारंभ 29 नवंबर को होगा। यात्रा में एक हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल होकर पैदल तीर्थ दर्शन का संकल्प पूरा करेंगे। संतों के पावन सान्निध्य में निकलने वाली यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ समाज में एकता, संयम और सद्भावना का संदेश भी देगी।

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यह धार्मिक यात्रा आचार्य आनंद सागर महाराज के अनुयायी आचार्य श्री नयचंद्र सागर के शिष्य श्री सुमतिचंद्र सागर महाराज और शीतलचंद महाराज के पावन सान्निध्य में निकाली जाएगी। संतों की उपस्थिति इस आयोजन को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करेगी। यात्रा की मुख्य संघपति कल्पना-चिंतन समीक्षा, कशवी लोढ़ा हैं। आयोजन में समाज के महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे।29 नवंबर को उदयपुर से शुरू होने वाली यह पदयात्रा 16 दिसंबर को नाकोड़ा जी तीर्थ पहुंचेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे। निर्धारित मार्ग में बड़गांव, ईसवाल, गोगुंदा और रणकपुर सहित कई स्थान शामिल हैं। 18 दिनों तक चलने वाले इस सफर में श्रद्धालु सामूहिक रूप से तीर्थ दर्शन की ओर बढ़ेंगे।आयोजकों के अनुसार यह पदयात्रा केवल तीर्थ दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को भी जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान की भक्ति और धार्मिक आराधना के साथ अहिंसा, करुणा, मैत्री और सद्भावना का संदेश देंगे।18 दिनों तक एक साथ पैदल चलने का यह संकल्प श्रद्धा, तप, त्याग और संयम की भावना को प्रदर्शित करेगा। साथ ही, सामूहिक सहभागिता के जरिए समाज में आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करने का प्रयास होगा। आयोजकों का मानना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन युवा पीढ़ी को धर्म, संस्कार और सेवा भावना से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज के कई गणमान्यजन सहयोग कर रहे हैं। इनमें विनोद दलाल, प्रवीण हितेश पोरवाल, राजकुमार फत्तावत और सुनील लूणावत सहित अन्य समाजजनों का योगदान शामिल है। सामूहिक प्रयासों से इस यात्रा को सुव्यवस्थित और भव्य स्वरूप देने की तैयारियां की जा रही हैं।जैन श्री संघ मेवाड़ की ओर से यात्रा को सफल, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी को देखते हुए रास्ते में जरूरी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।