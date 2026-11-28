जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पी.पी. ने मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल बाइक सवार की मदद की। बेडावल जाते समय गागरी घाटी में सड़क पर घायल अवस्था में पड़े व्यक्ति को देखकर उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और स्वयं मौके पर पहुंचकर उसकी स्थिति का जायजा लिया।

जानकारी के अनुसार, बाइक सवार का संतुलन बिगड़ने से दुर्घटना हो गई थी। हादसे में उसके सिर में चोट आई थी। घायल को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत देखते हुए जिला कलेक्टर ने बिना समय गंवाए उसे अपनी सरकारी गाड़ी से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में उन्होंने घायल के उपचार की व्यवस्था कराने में भी सहयोग किया। घायल को अस्पताल पहुंचाने के बाद जिला कलेक्टर दूसरे वाहन से अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हुए।

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लोगों ने की सराहना

जिला कलेक्टर की इस मानवीय पहल को देखकर मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों ने उनकी सराहना की। उनकी तत्परता ने यह संदेश दिया कि जरूरत के समय किसी की मदद करना हर नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व है।

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घायलों की मदद करने से न करें परहेज

जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पी.पी. ने आमजन से अपील की कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखकर अनदेखा न करें। तत्काल एंबुलेंस बुलाएं और सुरक्षित तरीके से घायल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद समय पर उपचार मिलने से किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।

हेलमेट और सीट बेल्ट का करें इस्तेमाल

जिला कलेक्टर ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। निर्धारित गति सीमा का पालन करें और तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने से बचें।