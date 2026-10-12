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बठिंडा और पटियाला के पार्क अस्पताल में ईडी की रेड, आयुष्मान कार्ड की धोखाधड़ी का मामला
बठिंडा पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने पार्क अस्पतालों पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, बठिंडा और पटियाला स्थित पार्क अस्पतालों में ईडी की छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना के तहत कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में की जा रही है। टीम अस्पतालों के प्रशासनिक कार्यालयों, दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
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