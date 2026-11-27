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राजा वड़िंग के गनमैन के घर बड़ी चोरी, डेढ़ लाख नकदी और सोने के गहने ले उड़े चोर परिवार श्री कीरतपुर साहिब में माथा टेकने गया था; खाली प्लॉट से छत पर चढ़े चोरों ने पहले काटीं सीसीटीवी की तारें, जाते समय डीवीआर भी उखाड़ ले गए जगराओं। गांव गगड़ा में चोरों ने पंजाब पुलिस के जवान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के गनमैन वरिंदर के घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बुधवार देर रात घर में घुसे अज्ञात चोर करीब डेढ़ लाख रुपये की नकदी, सोने के आभूषण, दो एलसीडी, इन्वर्टर-बैटरी, तीन गैस सिलेंडर और अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। शातिर चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरों की तारें काट दीं और अपनी पहचान छिपाने के लिए जाते समय डीवीआर भी उखाड़कर साथ ले गए। परिवार की गैरमौजूदगी में वारदात, सुबह टूटा मिला घर का ताला पीड़ित सुखविंदर कौर पत्नी स्वर्गीय तरसेम सिंह ने बताया कि वह अपनी बेटी, दामाद और अन्य परिजनों के साथ श्री कीरतपुर साहिब में माथा टेकने गई हुई थीं। घर को ताले लगाकर परिवार धार्मिक यात्रा पर गया था। वीरवार सुबह करीब सात बजे उनके देवर धर्मेंद्र कुमार ने फोन कर बताया कि घर के मुख्य गेट और कमरों के ताले टूटे हुए हैं तथा अंदर सामान बिखरा पड़ा है। धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वह गांव में ही अपने दूसरे मकान में सोए हुए थे। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी निकालने इस घर पहुंचे तो मुख्य गेट खुला देखकर उन्हें लगा कि शायद परिवार वापस आ गया है। लेकिन अंदर जाकर देखा तो कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने तुरंत वरिंदर को फोन कर चोरी की जानकारी दी और सरकारी हथियार के बारे में भी पूछा। इस पर वरिंदर ने बताया कि उसका सरकारी हथियार घर पर नहीं, बल्कि ड्यूटी के दौरान उसके पास ही है। डेढ़ लाख नकदी, सोने की चेन और अंगूठियों सहित लाखों का सामान चोरी परिवार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार चोर घर से 1.50 लाख रुपये नकद, दामाद की एक तोले की सोने की चेन, आधा-आधा तोले की दो सोने की अंगूठियां और आधा तोले की सोने की बालियां चोरी कर ले गए। इसके अलावा तीन गैस सिलेंडर, दो एलसीडी टीवी, एक इन्वर्टर-बैटरी और बिजली वाला चूल्हा भी गायब मिला। परिजनों के मुताबिक चोर घर के साथ लगते खाली प्लॉट की तरफ से कोठी की छत पर चढ़े थे। उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की तारें काटीं और बाद में घर में घुसकर कमरों के ताले तोड़कर सामान समेट लिया। वारदात के बाद आरोपी सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी उखाड़कर ले गए, ताकि उनकी पहचान से जुड़ा कोई रिकॉर्ड हाथ न लग सके। पुलिसकर्मी का घर भी सुरक्षित नहीं, परिवार ने उठाए सुरक्षा पर सवाल वारदात के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। सुखविंदर कौर और परिजनों ने बताया कि घर में तीन महिलाएं रहती हैं, जबकि वरिंदर पुलिस ड्यूटी के कारण अधिकतर समय बाहर रहता है और कई बार देर रात या तड़के घर लौटता है। परिवार ने सवाल उठाया कि जब पुलिस विभाग में तैनात जवान का घर ही चोरों से सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर चोरी हुआ सामान बरामद करवाने की मांग की है। अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू थाना सदर जगराओं के पुलिस अधिकारी सुरिंदर जी ने बताया कि गांव गगड़ा निवासी सुखविंदर कौर की ओर से चोरी संबंधी लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में किसी पर शक जाहिर नहीं किया गया है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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