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पुलिस मारपीट के आरोपों के बाद 19 वर्षीय हॉकी खिलाड़ी की मौत, परिजनों का धरना
क्षेत्र के गांव माछीवाड़ा निवासी 19 वर्षीय हॉकी खिलाड़ी जश्नदीप सिंह की मौत के मामले में पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि थाना कुलगढ़ी पुलिस जश्नदीप को जबरन घर से उठाकर ले गई और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में इंसाफ की मांग को लेकर शुक्रवार को परिजनों, किसान जत्थेबंदियों और ग्रामीणों ने जीरा के शेरावाला चौक पर शव रखकर धरना दिया।
परिजनों के अनुसार, थाना कुलगढ़ी के एसएचओ गुरमीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ गांव में छापामारी करने पहुंचे थे। इस दौरान जश्नदीप घर से बाहर निकलकर देखने गया तो पुलिस उसे कथित तौर पर जबरन अपने साथ ले गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस उसे अपने साथ घुमाती रही और उसके साथ मारपीट की गई। उससे करीब 100 बार उठक-बैठक भी करवाई गई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और पेट में सूजन आ गई।
परिजनों ने बताया कि जश्नदीप पंजाब स्तर पर हॉकी खेल चुका था। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जीरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन तक हालत में सुधार नहीं होने पर मोगा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां वीरवार को उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने किसान जत्थेबंदियां और गांव के लोगों के साथ शेरावाला चौंक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ शव रखकर धरना दिया। परिजनों की मांग है कि थाना कुलगढ़ी के एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएं।
धरने के दौरान डीएसपी संजीव कपूर, डीएसपी (डी) कर्ण शर्मा और जीरा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा परिवार को समझाने का प्रयास किया। परिजनों की मांग है कि थाना कुलगढ़ी के एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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