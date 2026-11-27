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Preparedness for handling emergencies was demonstrated under the DCW bridge; the coordination among various departments was tested—ranging from fire-fighting and rescuing the injured to transporting them to the hospital.
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डीसीडब्ल्यू पुल के नीचे दिखाई आपात स्थिति से निपटने की तैयारी, आग बुझाने से लेकर घायलों के रेस्क्यू और अस्पताल पहुंचाने तक परखा गया विभागों का तालमेल
पटियाला, 27 नवंबर। युद्ध या हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए शुक्रवार को पटियाला में सिविल डिफेंस की ओर से एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करवाई गई। सायरन बजते ही निर्धारित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई और करीब 10 मिनट तक ब्लैकआउट रखा गया। इस दौरान विभिन्न विभागों की टीमों ने आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम देने का अभ्यास किया। ड्रिल के जरिये यह परखा गया कि आपात स्थिति में प्रशासनिक अमला कितनी तेजी से सक्रिय होता है और अलग-अलग विभागों के बीच कितना बेहतर तालमेल रहता है।
डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन की अगुवाई में डीसीडब्ल्यू पुल के नीचे आयोजित इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, रेडक्रॉस, एनसीसी, एनएसएस, पीएसपीसीएल और पंजाब पुलिस सहित विभिन्न विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। सिविल डिफेंस के एडिशनल कंट्रोलर गगनप्रीत सिंह ढिल्लों, नोडल अधिकारी मोहनदीप सिंह और चीफ वार्डन केएस सेखों की देखरेख में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
आग बुझाने से लेकर घायलों के रेस्क्यू तक का अभ्यास
मॉक ड्रिल के दौरान संभावित हवाई हमले या अन्य आपात स्थिति के बाद पैदा होने वाले हालात को ध्यान में रखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसमें आग पर काबू पाने, मलबे या प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों की तलाश, घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार देने और मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इसके अलावा भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने की जिम्मेद
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