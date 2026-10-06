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तरनतारन में आप सरपंच की हत्या, दिनदहाड़े बदमाशों ने गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट

Tue, 06 Oct 2026 09:31 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:31 PM IST
AAP Sarpanch murdered in Tarn Taran
पट्टी हलके के गांव तूत में मंगलवार को दिनदहाड़े आम आदमी पार्टी के सरपंच अश्वनी कुमार उर्फ अश्वनी देवगन की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस समय हुई जब सरपंच अपनी इनोवा कार में सवार होकर दाना मंडी तूत स्थित अपनी आढ़त की दुकान की ओर जा रहे थे। तूत बस स्टैंड के पास बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले के बाद दोनों आरोपी बाइक पर फरार हो गए। फायरिंग में सरपंच को तीन गोलियां लगीं, जबकि उनके साथ मौजूद ड्राइवर चमकौर सिंह भी गोलियों के छर्रे लगने से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत पट्टी सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अश्वनी कुमार को मृत घोषित कर दिया। घायल ड्राइवर का उपचार चल रहा है।
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