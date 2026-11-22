Chd-Punjab Big news: विस चुनाव को लेकर बीजेपी का एलान, नितिन नबीन पहुंचे चंडीगढ़; नर्सों की हड़ताल समाप्त
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 22 Nov 2026 05:30 PM IST
सार
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लों ने पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया एलान। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का भाजपा ने किया शंखनाद।
1822 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान रवाना। चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें
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विस्तार
रविवार को चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन हुआ। पंचकूला में पांच दिनों बाद नर्सिंग अधिकारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। अमृतसर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था 10 दिन की धार्मिक यात्रा के लिए पाकिस्तान रवाना हुआ। पढ़ें चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें
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भाजपा 117 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव: ढिल्लों
श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि भाजपा पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में जनता की पसंद बन रही है और पार्टी आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पढ़ें पूरी खबर
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बीजेपी ने नगर निगम चुनाव को लेकर किया शंखनाद
चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने सेक्टर-27 स्थित रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। पढ़ें पूरी खबर
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1822 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान रवाना
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए 1822 सिख श्रद्धालुओं का जत्था अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना हुआ। 10 दिनों की यह धार्मिक यात्रा रहेगी। श्रद्धालुओं का जत्था 1 दिसंबर को भारत लौटेगा। पढ़ें पूरी खबर
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए 1822 सिख श्रद्धालुओं का जत्था अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना हुआ। 10 दिनों की यह धार्मिक यात्रा रहेगी। श्रद्धालुओं का जत्था 1 दिसंबर को भारत लौटेगा। पढ़ें पूरी खबर
नर्सिंग अधिकारियों की हड़ताल समाप्त
पंचकूला में नर्सिंग अधिकारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार और नर्सिंग अधिकारियों के बीच सहमति बनने के बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों का निलंबन भी वापस ले लिया है। इसके साथ ही हड़ताल के दौरान प्रदर्शन में शामिल रहे कर्मचारियों की हाजिरी लगाने का भी फैसला किया गया है। बता दें कि पांच दिनों बाद हड़ताल समाप्त हुई है। पढ़ें पूरी खबर
पंचकूला में नर्सिंग अधिकारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार और नर्सिंग अधिकारियों के बीच सहमति बनने के बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों का निलंबन भी वापस ले लिया है। इसके साथ ही हड़ताल के दौरान प्रदर्शन में शामिल रहे कर्मचारियों की हाजिरी लगाने का भी फैसला किया गया है। बता दें कि पांच दिनों बाद हड़ताल समाप्त हुई है। पढ़ें पूरी खबर
चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन
रविवार सुबह चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें हजारों धावकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यूटी खेल विभाग की ओर से आयोजित इस बड़े खेल आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के धावकों के साथ अंतरराष्ट्रीय एथलीट भी दौड़ते नजर आए। पढ़ें पूरी खबर
रविवार सुबह चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें हजारों धावकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यूटी खेल विभाग की ओर से आयोजित इस बड़े खेल आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के धावकों के साथ अंतरराष्ट्रीय एथलीट भी दौड़ते नजर आए। पढ़ें पूरी खबर