पंचकूला में नर्सिंग अधिकारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार और नर्सिंग अधिकारियों के बीच सहमति बनने के बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों का निलंबन भी वापस ले लिया है। इसके साथ ही हड़ताल के दौरान प्रदर्शन में शामिल रहे कर्मचारियों की हाजिरी लगाने का भी फैसला किया गया है। बता दें कि पांच दिनों बाद हड़ताल समाप्त हुई है।