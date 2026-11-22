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बाबरिया समाज ने स्पीकर संधवां के समक्ष महापंचायत के दौरान आम आदमी पार्टी के बहिष्कार का किया एलान

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 22 Nov 2026 04:11 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 04:11 PM IST







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फरीदकोट जिले के गांव संधवां में रविवार को बाबरिया समाज की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहिष्कार का फैसला लिया गया। समाज के लोगों ने बाबा गोसाईं की सौगंध खाकर ऐलान किया कि यदि कोई व्यक्ति आप का समर्थन करता है तो उसे समाज का गद्दार माना जाएगा। ... और पढ़ें

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