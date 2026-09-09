Video: एसजीपीजीआई गेट पर शाम से देर रात तक जाम

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तेलीबाग स्थित एसजीपीजीआई गेट पर बुधवार शाम एक बार फिर भीषण जाम लग गया। शाम करीब 4:30 बजे से शुरू हुआ जाम देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान रायबरेली की ओर से लखनऊ आने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक एसजीपीजीआई गेट पर आए दिन जाम की स्थिति बनती है, जिससे वाहन चालकों और आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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