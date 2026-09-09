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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: In-charge DPROs posted in six districts; 10 officials transferred.

यूपी: छह जिलों में प्रभारी डीपीआरओ की तैनाती, 10 अधिकारियों का किया गया स्थानांतरण

Wed, 09 Sep 2026 10:14 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 09 Sep 2026 10:14 PM IST
सार

नियमित डीपीआरओ की तैनाती होने तक जिलों में यह प्रभारी डीपीआरओ कामकाज संभालेंगे। वहीं इनके सहित कुल 10 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।

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UP: In-charge DPROs posted in six districts; 10 officials transferred.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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पंचायती राज विभाग ने छह जिलों में प्रभारी जिला पंचायतीराज अधिकारियों (डीपीआरओ) की तैनाती की है। नियमित डीपीआरओ की तैनाती होने तक जिलों में यह प्रभारी डीपीआरओ कामकाज संभालेंगे। वहीं इनके सहित कुल 10 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।

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अमरोहा के एडीपीआरओ विमल कुमार को हाथरस, सहारनपुर के एडीपीआरओ अमित कुमार त्यागी को मैनपुरी, कानपुर के एडीपीआरओ अभिलाष बाबू को एटा, प्रयागराज के एडीपीआरओ हेमचंद्र यादव को बांदा, गाजीपुर के एडीपीआरओ अभय राज को गाजीपुर और हमीरपुर के एडीपीआरओ सुरेश कुमार धुरिया को औरैया का प्रभारी डीपीआरओ बनाया गया है। वहीं, मीरजापुर के एडीपीआरओ प्रेमदास को प्रयागराज का एडीपीआरओ बनाया गया है।
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हाथरस के एडीपीआरओ राकेश बाबू को आगरा का एडीपीआरओ बनाया गया है। गाजीपुर के एडीपीआरओ व प्रभारी डीपीआरओ रमेश चंद्र उपाध्याय को उप्र राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग से संबद्ध किया गया है। वहीं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी गाजीपुर जितेन्द्र कुमार गौड को इसी पद पर कन्नौज स्थानांतरित किया गया है।

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