मौसम का हाल: आज यूपी के 24 जिलों में गरज चमक और बूंदाबांदी के आसार, यहां जानें कैसा रहेगा तापमान

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उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही मानसूनी बारिश में मंगलवार को थोड़ी सुस्ती नजर आई थी। बुधवार को बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम तंत्र सक्रिय हुआ है। इसके असर से मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के पूर्वी, तराई और मध्यांचल के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं 24 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है।