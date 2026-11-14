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VIDEO: बाढ़ में डूबे गोमती के घाटों पर नहीं हो सकी सफाई, छठ के लिए सज गए अधिकांश घाट

Sat, 14 Nov 2026 10:14 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:14 PM IST
VIDEO: बाढ़ में डूबे गोमती के घाटों पर नहीं हो सकी सफाई, छठ के लिए सज गए अधिकांश घाट
छठ पूजा को लेकर नगर निगम ने अधिकांश घाटों को रंग बिरंगी पेंटिंग बनवाकर व सफाई व्यवस्था करवा कर भव्य व सुन्दर बनाया है। खास तौर पर लक्ष्मण मेला मैदान जहां की सुंदरता देखने लायक है। वहीं लखनऊ का झूलेलाल घाट जिस घाट पर कुछ दिन पहले गोमती नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पानी घाट के बाहर तक आ गया था । नगर निगम ने वहां पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं की जहां पर लोग बैठकर छठ पूजा करेंगे।
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