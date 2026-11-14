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लखनऊ: टैब वितरण कार्यक्रम के कारण बदला रहेगा यातायात, सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक बदली रहेगी व्यवस्था

Sat, 14 Nov 2026 09:43 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 14 Nov 2026 09:43 PM IST
सार

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित टैब वितरण कार्यक्रम के कारण इलाके का यातायात सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक बदला रहेगा। इसके लिए रूट में बदलाव किए गए हैं।

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Lucknow: Traffic arrangements to be altered due to a tablet distribution event; changes will be in effect fro
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों को टैब वितरित करेंगे। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में रविवार को टैब वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कारण सुबह सात से दोपहर करीब तीन बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
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ये रहेगी व्यवस्था
- बाजनगर किसानपथ अंडरपास से छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी, बड़े और कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे।
- कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहे की तरफ भारी,बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- छंदोईया बाईपास तिराहे से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहे की तरफ भारी, बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- तिकोनिया तिराहे से दुबग्गा तिराहे, छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी, बड़े और कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे।
- भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ भारी, बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
-नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल, घैला तिराहा की तरफ बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- दुबग्गा तिराहे से छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ समस्त प्रकार के वाहन नहीं जा सकेंगे।
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