लखनऊ: टैब वितरण कार्यक्रम के कारण बदला रहेगा यातायात, सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक बदली रहेगी व्यवस्था
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 14 Nov 2026 09:43 PM IST
सार
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित टैब वितरण कार्यक्रम के कारण इलाके का यातायात सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक बदला रहेगा। इसके लिए रूट में बदलाव किए गए हैं।
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विस्तार
लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में रविवार को टैब वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कारण सुबह सात से दोपहर करीब तीन बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
ये रहेगी व्यवस्था
- बाजनगर किसानपथ अंडरपास से छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी, बड़े और कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे।
- कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहे की तरफ भारी,बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- छंदोईया बाईपास तिराहे से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहे की तरफ भारी, बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- तिकोनिया तिराहे से दुबग्गा तिराहे, छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी, बड़े और कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे।
- भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ भारी, बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
-नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल, घैला तिराहा की तरफ बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- दुबग्गा तिराहे से छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ समस्त प्रकार के वाहन नहीं जा सकेंगे।
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ये रहेगी व्यवस्था
- बाजनगर किसानपथ अंडरपास से छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी, बड़े और कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे।
- कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहे की तरफ भारी,बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- छंदोईया बाईपास तिराहे से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहे की तरफ भारी, बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- तिकोनिया तिराहे से दुबग्गा तिराहे, छंदोईया बाईपास तिराहा की तरफ भारी, बड़े और कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे।
- भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ भारी, बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
-नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल, घैला तिराहा की तरफ बड़े, कामर्शियल वाहन और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।
- दुबग्गा तिराहे से छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ समस्त प्रकार के वाहन नहीं जा सकेंगे।