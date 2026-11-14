लखनऊ: छठ और टैबलेट वितरण कार्यक्रम से बदलेगी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था, कई रास्ते रहेंगे बंद; जानें रूट प्लान

विज्ञापन

छठ पर्व के अवसर पर शहर में कई आयोजन होंगे। इस कारण रविवार दोपहर 12 से रात 12 बजे तक और सोमवार तड़के तीन से दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।