यूपी: अखिलेश बोले- अयोध्या में प्रभुराम का मिला आशीर्वाद, इसलिए धन्यवाद देने जाएंगे

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनका संकल्प था कि भगवान केदारेश्वर के दर्शन करने के बाद भगवान श्रीराम का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। सनातन धर्म में जब कोई संकल्प लेता है तो उसी के अनुसार काम करता है। इसलिए अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अयोध्या में प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद मिला है। जब आशीर्वाद मिला है, तो धन्यवाद देने जाना ही पड़ेगा।

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उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पीडीए से गठबंधन का नतीजा है कि भाजपा का वोट कम हो रहा है। भाजपा अयोध्या से शुरू हुई थी और अयोध्या में ही हार गई। अयोध्या के साथ ही भाजपा के कई महत्वपूर्ण नेता लोकसभा चुनाव में हारे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. राम मनोहर लोहिया मिलकर एक साथ काम करना चाहते थे, पर समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। परिस्थिति नहीं बनी, पर उस काम को नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया था।सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों के आधार पर काम कर रहा है। भविष्य में इंडिया गठबंधन में कोई बदलाव होता नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहकर दूसरे गठबंधन के लिए बात नहीं करती है। हमारे कांग्रेस के संबंध बहुत अच्छे हैं। हमने मन बना लिया है कितनी सीटों पर लड़ना है।