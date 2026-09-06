VIDEO: बिजली के टूटे पोल में चल रही है आपूर्ति, कभी भी हो सकती बड़ी दुर्घटना

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तेलीबाग, साउथ सिटी डी ब्लॉक में न्यू पब्लिक स्कूल के पीछे बिजली विभाग का एक पोल चार महीने पहले तेज आंधी में टूट गया था। पोल इस तरीके से टूटा की आधा टूट कर लटक गया लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरा। तेज हवा का झोंके जब भी आता है पोल हिलने लगता है। बिजली विभाग को सूचना मिली बगल में उसके सीमेंटेड पोल गाड़ दिया, लेकिन उसके बाद ना टूटे पोल को हटाया ना उसमें बिछी लाइन को हटाया। आज भी टूटे पोल पर बिजली की आपूर्ति दी जा रही है जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

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